НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,32 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 2632,5682 гривень за 100 доларів (-14,9098 гривень).

При цьому курс долара на 27 травня становить 2647,478 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 26,36 грн/долар, курс купівлі до 26,33 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 29,51 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,45 гривень за долар, купівлі знизився на 7 копійок до 26,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,71 гривень за євро.