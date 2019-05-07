НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 травня встановлено на такому рівні: 2634,002 гривень за 100 доларів (-15,59 гривень).

При цьому курс долара на 7 травня становить 2649,592 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 7 травня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,40 грн/долар, курс купівлі до 26,37 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 29,60 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 26,57 гривень за долар, купівлі знизився на 13 копійок до 26,32 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 29,84 гривень за євро.

Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.