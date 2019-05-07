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Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Новини » Фінанси    07.05.2019 - 11:50
Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 15 копійок, євро на 11 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 26,57 гривень за долар, купівлі знизився на 13 копійок до 26,32 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 29,84 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,50 (26,20 - 26,65 - 6 травня), продажу 26,50 - 26,80 (26,60 - 27,00 - 6 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,32 (26,45 - 6 травня), продажу - 26,57 (26,72 - 6 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,65 (29,00 - 29,70 - 6 травня), продажу 29,65 - 30,10 (29,70 - 30,15 - 6 травня) грн за євро. Середній курс покупки євро складає 29,35 (29,42 - 6 травня), продажу - 29,84 (29,97 - 6 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,00 (2,60 - 4,00 - 6 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 6 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,78 - 6 травня), продажу 4,11 (4,14 - 6 травня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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