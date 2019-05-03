НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,48 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 2648,0461 гривень за 100 доларів (-7,6781 гривень).

При цьому курс долара на 2 травня становить 2655,7242 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 3 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 26,52 грн/долар, курс купівлі до 26,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 29,59 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,73 гривень за долар, на покупці виріс на 5 копійок до 26,46 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,97 гривень за євро.