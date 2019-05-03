НБУ пояснив укріплення гривні до долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ревальвація відбулася через приплив спекулятивного капіталу

На валютному ринку України у квітні 2019 року зберігалася сприятлива ситуація. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (квітень 2019 року).

Як зазначається в огляді, пропозиція іноземної валюти від клієнтів банків переважала попит на неї, зокрема. завдяки рекордному припливу іноземних портфельних інвестицій у гривневі ОВДП.

"У результаті на валютному ринку впродовж більшої частини місяця превалював ревальваційний тренд- гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара та 3,1% м/м до євро", - йдеться в огляді.

При цьому Національний банк здійснював інтервенції на валютному ринку з метою поповнення міжнародних резервів та згладжування надмірних коливань на ринку. За підсумками місяця додатне сальдо операцій НБУ на валютному ринку становило майже 300 млн доларів.

В НБУ зазначили, що на світових фінансових ринках ситуація для країн, ринки яких розвиваються, за винятком останньої декади місяця залишалася сприятливою завдяки пом’якшенню монетарної політики провідними центральними банками. "Однак поява позитивних економічних даних США на тлі слабких даних Єврозони зумовили стрімке зміцнення долара США. У результаті наприкінці квітня більшість валют країн, ринки яких розвиваються, девальвували", - наголошується в огляді.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що на валютний ринок України у першому кварталі 2019 року впливали продаж валюти експортерами і нерезидентами, які інвестують в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,32 грн / долар.