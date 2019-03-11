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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    11.03.2019 - 16:00
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара знизився на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,31 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 2631,1955 гривень за 100 доларів (-7,7212 гривень).

При цьому курс долара на 11 березня становить 2638,9167 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 11 березня склало 26,30 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3088 гривень за долар, що на 9 копійок нижче, ніж встановлений 7 березня (26,3926 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку11 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 26,32 грн/долар, курс купівлі до 26,27 гривень за долар. Курс євро в  продажу знизився на 3 копійки до 29,59 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,52 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,27 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 13 копійок до 29,98 гривень за євро.

Українці за останній місяць продали валюти більше, ніж купили НБУ знизив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
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