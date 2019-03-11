Курс євро на готівковому ринку впав нижче 30 грн/євро

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Долар подешевшав на 1 копійку, євро на 13 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 березня 2019 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,52 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,27 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 13 копійок до 29,98 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,45 (26,00 - 26,45 - 7 березня), продажу 26,40 - 26,75 (26,45 - 26,85 - 7 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,27 (26,30 - 7 березня), продажу - 26,52 (26,53 - 7 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,20 - 29,85 (29,40 - 29,95 - 7 березня), продажу 29,70 - 30,50 (29,90 - 30,60 - 7 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,50 (29,69 - 7 березня), продажу - 39,98 (30,11 - 7 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,52 - 3,97 (2,60 - 3,97 - 7 березня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 7 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,70 (3,71 - 7 березня), продажу 4,07 (4,10 - 7 березня) грн за 10 рублів.