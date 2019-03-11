НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 9 копійок

Довідкове значення курсу долара на 11 березня склало 26,30 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3088 гривень за долар, що на 9 копійок нижче, ніж встановлений 7 березня (26,3926 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 11 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 26,32 грн/долар, курс купівлі до 26,27 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,59 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,52 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,27 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 13 копійок до 29,98 гривень за євро.