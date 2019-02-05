НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара впав на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 грн/долар, що на 21 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 лютого встановлено на такому рівні: 2721,5854 гривень за 100 доларів (-20,7838 гривень).

При цьому курс долара на 5 лютого становить 2742,3692 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 5 лютого склала 27,21 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,2199 гривень за долар, що на 22 копійки нижче, ніж встановлений 4 лютого (27,4302 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 27,28 грн/долар, курс купівлі до 27,25 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 31,13 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,43 гривень за долар, купівлі знизився на 20 копійок до 27,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 31,46 гривень за євро.