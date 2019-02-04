НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара впав на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,42 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 2742,3692 гривень за 100 доларів (-14,7012 гривень).

При цьому курс долара на 4 лютого становить 2757,0704 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 4 лютого склало 27,43 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4302 гривень за долар, що на 14 копійок нижче, ніж встановлений 1 лютого (27,5795 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 27,47 грн/долар, курс купівлі до 27,44 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 31,43 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 27,55 гривень за долар, купівлі знизився на 13 копійок до 27,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 31,62 гривень за євро.