Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 27,28 грн/долар, курс купівлі до 27,25 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 31,13 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 31,1031 - 31,1346 грн/євро, російський рубль 0,4150 - 0,4157 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2500 27,2800

EUR/UAH 31,1031 31,1346

RUB/UAH 0,4150 0,4157

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,3650 - 27,3850 грн/долар, євро 31,2672 - 31,2873 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,42 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 2742,3692 гривень за 100 доларів (-14,7012 гривень).