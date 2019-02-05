Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 12 копійок, євро на 16 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,43 гривень за долар, купівлі знизився на 20 копійок до 27,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 31,46 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,30 (27,15 - 27,50 - 4 лютого), продажу 27,25 - 27,70 (27,45 - 27,90 - 4 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,12 (27,32 - 4 лютого), продажу - 27,43 (27,55 - 4 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,70 - 31,25 (31,00 - 31,50 - 4 лютого), продажу 31,30 - 31,70 (31,45 - 31,90 - 4 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,91 (31,19 - 4 лютого), продажу - 31,46 (31,62 - 4 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,14 - 4 лютого), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 4 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,80 - 4 лютого), продажу 4,21 (4,22 - 4 лютого) грн за 10 рублів.