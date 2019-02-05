НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара знизився на 22 копійки

Довідкове значення курсу долара на 5 лютого склало 27,21 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,2199 гривень за долар, що на 22 копійки нижче, ніж встановлений 4 лютого (27,4302 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 27,28 грн/долар, курс купівлі до 27,25 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 31,13 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,43 гривень за долар, купівлі знизився на 20 копійок до 27,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 31,46 гривень за євро.