НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара впав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого встановлено на такому рівні: 2774,0960 гривень за 100 доларів (-1,4565 гривень).

При цьому курс долара на 30 січня становить 2775,5525 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 31 січня склало 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7415 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 29 січня (27,7594 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 31 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,76 грн/долар, курс купівлі до 27,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 26 копійку до 31,93 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,77 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 27,55 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,93 гривень за євро.