НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлено на такому рівні: 2775,5525 гривень за 100 доларів (-1,6539 гривень).

При цьому курс долара на 30 січня становить 2777,2064 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 30 січня склало 27,75 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7594 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 29 січня (27,7680 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 30 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 27,77 грн/долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,76 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,82 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 27,59 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 31,85 гривень за євро.