НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 1 копійку

Довідкове значення курсу долара на 31 січня склало 27,74 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7415 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 29 січня (27,7594 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 31 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,76 грн/долар, курс купівлі до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 26 копійку до 31,93 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,77 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 27,55 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,93 гривень за євро.