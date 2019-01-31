Долар знизився на готівковому ринку євро подорожчав

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок, євро виріс на 8 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,77 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 27,55 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,93 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,35 - 27,60 (27,40 - 27,65 - 30 січня), продажу 27,65 - 28,00 (27,68 - 28,00 - 30 січня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 27,55 (27,59 - 30 січня), продажу - 27,77 (27,82 - 30 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,05 - 31,60 (31,05 - 31,60 - 30 січня), продажу 31,65 - 32,25 (31,60 - 32,20 - 30 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,47 (31,39 - 30 січня), продажу - 31,93 (31,85 - 30 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,13 - 30 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 30 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,81 (3,77 - 30 січня), продажу 4,24 (4,23 - 30 січня) грн за 10 рублів.