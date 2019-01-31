Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знаходиться нижче рівня 27,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 31 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,76 грн/долар, курс купівлі до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 26 копійку до 31,93 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,7400 - 27,7650 грн/долар, євро 31,9120 - 31,9380 грн/євро, російський рубль 0,4247 - 0,4253 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7650

EUR/UAH 31,9120 31,9380

RUB/UAH 0,4247 0,4253

Нагадаємо, 30 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6425 - 31,6712 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлено на такому рівні: 2775,5525 гривень за 100 доларів (-1,6539 гривень).