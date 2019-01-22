НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 2789,5838 гривень за 100 доларів (-5,2759 гривень).

При цьому курс долара на 22 січня становить 2794,8597 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 22 січня склало 27,91 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9126 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 21 січня (27,9485 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,95 грн/долар, курс купівлі - 27,95 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 31,76 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,77 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 31,92 гривень за євро.