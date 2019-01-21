НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара знизився на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 27,948597 гривень за 100 доларів (-3,2235 гривень).

При цьому курс долара на 18 січня становить 2798,0832 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 21 січня склало 27,94 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9485 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 18 січня (27,9808 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 27,96 грн/долар, курс купівлі - 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок 31,82 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,04 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 32,02 гривень за євро.