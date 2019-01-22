НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 3 копійки

Довідкове значення курсу долара на 22 січня склало 27,91 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9126 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 21 січня (27,9485 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,95 грн/долар, курс купівлі - 27,95 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 31,76 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,77 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 31,92 гривень за євро.