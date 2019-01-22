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Міжбанк октрылся невеликим зростанням курсу долара

Новини » Фінанси    22.01.2019 - 10:40
Міжбанк октрылся невеликим зростанням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар коливається біля рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,95 грн/долар, курс купівлі - 27,95 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 31,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: в діапазоні 27,9500 - 27,9800 грн/долар, євро 31,7344 - 31,7684 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9500    27,9800

EUR/UAH     31,7344    31,7684

RUB/UAH     0,4199       0,4206

Міжбанк октрылся невеликим зростанням курсу долараНагадаємо, 21 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9400 - 27,9700 грн/долар, євро 31,7621 - 31,7879 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 27,948597 гривень за 100 доларів (-3,2235 гривень).

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Теми: Курс долара
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