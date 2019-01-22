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Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    22.01.2019 - 11:31
Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки, євро-на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,77 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 31,92 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 27,90 (27,50 - 27,90 - 21 січня), продажу 27,92 - 28,25 (27,94 - 28,25 - 21 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,76 (27,79 - 21 січня), продажу - 28,01 (28,04 - 21 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,05 - 31,75 (31,10 - 31,82 - 21 січня), продажу 31,70 - 32,50 (31,80 - 32,50 - 21 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,47 (31,52 - 21 січня), продажу - 31,92 (32,02 - 21 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,14 - 4,11 - 21 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 21 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,77 - 21 січня), продажу 4,24 (4,24 - 21 січня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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