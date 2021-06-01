НБУ знизив офіційний курс долара на 1 червня

Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлений на рівні 27,46 гривень за долар. Курс долара падає протягом трьох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4674 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 31 Травня становить 27,5004 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)