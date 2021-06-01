ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ снизил официальный курс доллара на 1 июня

Новина українською →
Украина, Вторник 01 июня 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 1 июня Фото: курс доллара снизился на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 1 июня установлен на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс доллара падает в течение трех дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4674 гривен за 1 доллар (-0,033 грн). При этом курс доллара на 31 мая составляет 27,5004 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 1 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 1 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,53 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара курс НБУ Курс гривны
NEWS
Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму
Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе