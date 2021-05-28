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Курс долара опустився до рівня 27,50 гривень

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 16:21
Курс долара опустився до рівня 27,50 гривень Фото: курс долара впав до рівня 27,50 гривень (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,50 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 травня встановлено на такому рівні: 27,5004 гривень за 1 долар (-0,0256 грн). При цьому курс долара на 28 травня становить 27,526 гривень за 1 долар.

Курс долара опустився до рівня 27,50 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом двох днів поспіль.

Курс долара опустився до рівня 27,50 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,53 гривень за долар, курс в покупці до 27,51 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.

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