Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

"Стабільному курсу гривні багато в чому допомагає продаж валюти населенням. Чистий продаж іноземної валюти з боку населення України з початку року перевищив 1,1 млрд доларів. При цьому обсяг чистої купівлі іноземної валюти Нацбанком з початку року залишається на позначці 220,5 млн доларів", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,04-0,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,47 до 27,53 грн (+0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,42/27,44 до 27,49/27,51 (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,39/27,57 до 27,40 / 27,58 (+0,04%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.