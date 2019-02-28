НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 7 копійок до 30,66 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 березня встановлено на такому рівні: 3066,2423 гривні за 100 євро (-7,1538 грн).

При цьому курс євро на 28 лютого становить 3073,3961 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу впав на 9 копійок до 30,77 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,30 - 30,60 (30,00 - 30,65 - 27 лютого), продажу 30,60 - 31,00 (30,65 - 31,10 - 27 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,34 (30,48 - 27 лютого), продажу - 30,77 (30,86 - 27 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,60 грн/євро. Курс покупки становить 30,58 грн/євро.