НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 8 копійок до 30,73 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 лютого встановлено на такому рівні: 3073,3961 гривні за 100 євро (+7,8997 грн).

При цьому курс євро на 27 лютого становить 3065,4964 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 8 копійок до 30,86 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,65 (30,00 - 30,55 - 26 лютого), продажу 30,65 - 31,10 (30,60 - 31,00 - 26 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,48 (30,40 - 26 лютого), продажу - 30,86 (30,78 - 26 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 8 копійок до 30,62 грн/євро. Курс покупки становить 30,58 грн/євро.