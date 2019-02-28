Готівковий долар впав нижче рівня 27 грн

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 9 копійок, євро на 9 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,98 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,78 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 30,77 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,90 (26,75 - 27,00 - 27 лютого), продажу 26,90 - 27,19 (27,00 - 27,25 - 27 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,78 (26,90 - 27 лютого), продажу - 26,98 (27,07 - 27 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,30 - 30,60 (30,00 - 30,65 - 27 лютого), продажу 30,60 - 31,00 (30,65 - 31,10 - 27 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,34 (30,48 - 27 лютого), продажу - 30,77 (30,86 - 27 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,54 - 4,06 (2,54 - 4,05 - 27 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 27 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,79 - 27 лютого), продажу 4,16 (4,16 - 27 лютого) грн за 10 рублів.