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Курс долара стабільний на закритті міжбанку

Новини » Фінанси    28.02.2019 - 17:01
Курс долара стабільний на закритті міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар коштує дешевше 27 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 28 лютого 2019 року залишився на рівні 26,90 грн/долар, курс купівлі 26,87 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 30,60 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 30,5807 - 30,6041 грн/євро, російський рубль 0,4079 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8700     26,9000

EUR/UAH     30,5807     30,6041

RUB/UAH     0,4079       0,4085

Курс долара стабільний на закритті міжбанку

Нагадаємо, 27 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8800 - 26,9000 грн/долар, євро 30,5894 - 30,6235 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 28 лютого склало 26,85 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8546 гривень за долар, що на 15 копійок нижче, ніж встановлений 27 лютого (27,0067 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 березня встановлено на такому рівні: 2685,9165 гривень за 100 доларів (-13,3599 гривень).

НБУ різко знизив офіційний курс долара на 1 березня Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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