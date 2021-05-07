НБУ знизив курс долара на 7 травня

Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлений на рівні 27,72 гривень за долар. Курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7205 гривень за 1 долар (-0,0134 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 27,7339 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)