Курс долара припинив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 6 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,74 гривень за долар, курс в покупці - 27,72 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу винос на 9 копійок до 32,36 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 5 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7400 грн/долар, євро 33,2496 - 33,2796 грн/євро, російський рубль 0,3704 - 0,3709 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,3360 - 32,3601 грн/євро, російський рубль 0,3715-0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 27,7339 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 27,733 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.