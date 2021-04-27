НБУ знизив курс долара на 27 квітня: скільки коштує валюта
Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлений на рівні 27,85 гривень за долар. Офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.
Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8558 гривень за 1 долар (-0,0456 грн). При цьому курс долара на 26 квітня становить: 27,9014 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,91 гривень за долар, курс в покупці до 27,89 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 33,77 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.