НБУ снизил курс доллара на 27 апреля: сколько стоит валюта

Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на уровне 27,85 гривен за доллар. Официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,8558 гривен за 1 доллар (-0,0456 грн). При этом курс доллара на 26 апреля составляет: 27,9014 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.