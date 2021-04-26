Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,91 гривень за долар, курс в покупці до 27,89 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,77 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,8900 - 27,9100 грн/долар, євро 33,7524 - 33,7766 грн/євро, російський рубль 0,3732-0,3736 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлено на такому рівні: 28,0642 гривень за 1 долар (+0,0066 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить: 28,0576 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 1 лютого - 28,1324 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.