НБУ підняв курс долара до максимуму з 1 лютого

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 28,0642 гривень за 1 долар (+0,0066 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить: 28,0576 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 1 лютого - 28,1324 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)