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НБУ підняв курс долара до максимуму з 1 лютого

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 16:08
НБУ підняв курс долара до максимуму з 1 лютого Фото: курс долара піднявся до максимуму з початку лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 28,0642 гривень за 1 долар (+0,0066 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить: 28,0576 гривень за 1 долар.

НБУ підняв курс долара до максимуму з 1 лютого

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 1 лютого - 28,1324 гривень за долар.

НБУ підняв курс долара до максимуму з 1 лютого

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 22 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,11 гривень за долар, курс в покупці до 28,09 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 11 копійок до 33,84 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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