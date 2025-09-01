НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20% и снизил курс доллара на 50 копеек

В августе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,696 млрд долларов. На 21,5% меньше, чем в июле (3,436 млрд долларов).



Интервенции НБУ сократились после трех месяцев роста. С начала года НБУ продал на межбанке 23,676 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 29,5 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.



По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 54 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование составит 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда.).

Курс доллара в июне

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это та валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ лишь перераспределяет ее через межбанк.

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В августе официальный курс доллара упал на 50 копеек до 41,26 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).



Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За август упал на 40 копеек до 41,50 грн/доллар.