НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20% и снизил курс доллара на 50 копеек

Структурный дефицит валюты в августе сократился. Национальный банк Украины сократил продажу долларов и снизил курс доллара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
В августе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,696 млрд долларов. На 21,5% меньше, чем в июле (3,436 млрд долларов).
Интервенции НБУ сократились после трех месяцев роста. С начала года НБУ продал на межбанке 23,676 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 29,5 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.
По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 54 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование составит 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда.).
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это та валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ лишь перераспределяет ее через межбанк.
НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
В августе официальный курс доллара упал на 50 копеек до 41,26 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За август упал на 40 копеек до 41,50 грн/доллар.
Напомним, за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году. За год Украина получила 41,9 млрд долларов помощи. Курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.
За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.
За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.