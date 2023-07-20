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Доллар снова дорожает: обменники выставили актуальные курсы

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Киев, Четверг 20 июля 2023 11:55
Доллар снова дорожает: обменники выставили актуальные курсы Фото: наличный доллар немного подешевел (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Наличный курс доллара в Украине снова прибавил несколько копеек. Тем временем евро спустя несколько дней роста перешел к снижению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 июля средний курс доллара в банках находится на отметках 36,67 гривен в покупке и 37,33 в продаже. На этом уровне наличная валюта уже третий день подряд. Евро немного подешевел - до 40,95 гривен в покупке и 41,84 гривен в продаже.

Украинские обменники покупают доллар в среднем по 36,84 и продают по 37,28 гривен (на 6 копеек выше чем накануне). Наличный евро немного подешевел: в покупке - до 41,21, а в продаже - до 41,71 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 20 июля опустился до 41,0117 (-0,1389 гривен).

Доллар снова дорожает: обменники выставили актуальные курсы

Отметим, до этого европейская валюта несколько дней подряд обновляла исторические максимумы. Нацбанк устанавливает курс евро на основании международных котировок.

Доллар снова дорожает: обменники выставили актуальные курсы

Ждать ли пересмотр официального курса доллара?

По словам замглавы Нацбанка Сергея Николайчука, пока для этого нет никаких оснований.

"Я думаю, что сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязки официального курса в ту или иную сторону. В то же время, когда мы говорим о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, то понятно, что такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса", - отметил он.

Плавающий курс могут вернуть еще до конца войны?

Николайчук не исключает такой вариант. Он подчеркивает, что наметился существенный прогресс в управляемости на валютном рынке, объемах международных резервов, снижении инфляции и так далее. И поскольку ситуация выравнивается, то от фиксированного курса могут отказаться еще до окончания войны.

"Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", - добавил он.

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