НБУ зробив ще один крок у рамках валютної лібералізації

Національний банк спростив валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків для експорту робіт, послуг та прав інтелектуальної власності, а також низки операцій з експорту та імпорту товарів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, це є важливими, зокрема, для забезпечення обороноздатності країни, належного доступу українців до медичних послуг і розвитку авіаційно-космічного будування.

Відтепер граничні строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями (на сьогодні - 365 днів) не будуть розповсюджуватися на такі з них:

імпорт товарів за державними контрактами з оборонного замовлення;

імпорт послуг чи лікарських засобів за угодами Міністерства охорони здоров’я України із спеціалізованими організаціями, а також імпорт послуг для лікування громадян із рідкісними (орфанними) захворюваннями;

імпорт товарів, які використовуються для виробництва космічної та авіаційної техніки та агрегатів;

експорт-імпорт товарів у межах угод про розподіл продукції;

експорт робіт, послуг (крім транспортних і страхових послуг та робіт) та прав інтелектуальної власності.

Згідно з повідомленням, спрощення валютного нагляду за зазначеними операціями здійснено з урахуванням розпорядження Кабінету міністрів України №76-р від 13 лютого 2019 року та проведених консультацій з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Крім цього, Національний банк дозволив банкам завершувати валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів після зарахування коштів за акредитив.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).