НБУ сделал еще один шаг в рамках валютной либерализации

Национальный банк упростил валютный надзор за соблюдением предельных сроков расчетов для экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности, а также ряда операций по экспорту и импорту товаров. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, это является важными, в частности, для обеспечения обороноспособности страны, надлежащего доступа украинцев к медицинским услугам и развития авиационно-космического строительства.

Теперь предельные сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (на сегодня - 365 дней) не будут распространяться на такие из них:

импорт товаров по государственным контрактам по оборонному заказу;

импорт услуг или лекарственных средств по соглашениям Министерства здравоохранения Украины со специализированными организациями, а также импорт услуг для лечения граждан с редкими (орфанними) заболеваниями;

импорт товаров, которые используются для производства космической и авиационной техники и агрегатов;

экспорт-импорт товаров в рамках соглашений о разделе продукции;

экспорт работ, услуг (кроме транспортных и страховых услуг и работ) и прав интеллектуальной собственности.

Согласно сообщению НБУ, упрощение валютного надзора за указанными операциями реализовано с учетом распоряжения Кабинета министров Украины №76-р от 13 февраля 2019 года и проведенных консультаций с Министерством экономического развития и торговли.

Кроме этого, Национальный банк разрешил банкам завершать валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров после зачисления средств за аккредитив.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В целом с 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.

Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).