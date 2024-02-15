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Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков

Украина, Четверг 15 февраля 2024 13:44
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Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков Фото: Курс доллара до конца года превысит 40 гривен, прогнозируют украинцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев. В то же время прогнозы по росту цен улучшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Курс доллара

По информации НБУ, население Украины в январе ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики - 40,29 грн/доллар.

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков

Инфляция

Инфляционные ожидания продолжают улучшаться. Прогноз населения по росту цен на ближайший год улучшился до 8,7% с 8,8 в декабре.

Кроме того, банкиры в январе инфляцию на уровне 10,4%, а финансовые аналитики - 8,2%.

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков

Прогнозы правительства и НБУ

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%.

Инфляция ускорится только во второй половине года, а до этого рост цен будет умеренным.

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