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НБУ резко снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Среда 16 июля 2025 16:12
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НБУ резко снизил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 8 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,3901 гривен за 1 злотый (-0,0800 грн).
НБУ резко снизил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8129 гривен за 1 доллар (-0,0082 грн).

Официальный курс евро составит 48,5197 гривен за 1 евро (-0,2834 грн).

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