НБУ різко знизив курс польського злотого до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 17 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3901 гривень за 1 злотий (-0,0800 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс впав на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Офіційний курс на 17 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8129 гривень за 1 долар (-0,0082 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,5197 гривень за 1 євро (-0,2834 грн).
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