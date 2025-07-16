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НБУ різко знизив курс польського злотого до гривні

Україна, Середа 16 липня 2025 16:12
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НБУ різко знизив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого впав на 8 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3901 гривень за 1 злотий (-0,0800 грн).
НБУ різко знизив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс впав на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 17 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8129 гривень за 1 долар (-0,0082 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,5197 гривень за 1 євро (-0,2834 грн).

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