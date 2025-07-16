Курс доллара снизился, евро резко подешевел

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара не изменился - 42,00 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,15 гривен.

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,87-41,90 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8129 гривен за 1 доллар (-0,0082 грн).

Прогноз курса

НБУ держит курс относительно стабильным уже около года. НБУ начал борьбу с инфляцией в конце июля 2024 года, прекратив девальвацию гривны. За это время он поднял учетную ставку 13,0% до 15,5% годовых. Инфляция в июне упала до 14,3% из-за высокой базы сравнения прошлого года.

Центробанк объявит решение по учетной ставке 24 июля. Ожидается, что ставка будет сохранена на текущем уровне.

Аналитики считают, что курс около 41,80 является комфортным для НБУ и в ближайшее время он существенно не изменится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.