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Курс доллара снизился, евро резко подешевел

Украина, Среда 16 июля 2025 15:40
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Курс доллара снизился, евро резко подешевел Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8129 гривен за 1 доллар (-0,0082 грн).
Курс доллара снизился, евро резко подешевел

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,5197 гривен за 1 евро (-0,2834 грн).
Курс доллара снизился, евро резко подешевел

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,87-41,90 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс доллара снизился, евро резко подешевел

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 42,00 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,15 гривен.

Прогноз курса

НБУ держит курс относительно стабильным уже около года. НБУ начал борьбу с инфляцией в конце июля 2024 года, прекратив девальвацию гривны. За это время он поднял учетную ставку 13,0% до 15,5% годовых. Инфляция в июне упала до 14,3% из-за высокой базы сравнения прошлого года.

Центробанк объявит решение по учетной ставке 24 июля. Ожидается, что ставка будет сохранена на текущем уровне.

Аналитики считают, что курс около 41,80 является комфортным для НБУ и в ближайшее время он существенно не изменится.

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