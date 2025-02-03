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НБУ резко снизил курс польского злотого

Украина, Понедельник 03 февраля 2025 15:47
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НБУ резко снизил курс польского злотого Фото: курс злотого упал на 14 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый упал на 10 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,1333 гривен за 1 злотый (-0,1449 грн).
НБУ резко снизил курс польского злотого

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,20 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после того, как на прошлой неделе он упал до минимума за 1,5 месяца.

Официальный курс на 4 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7908 гривен за 1 доллар (+0,0645 грн).

Официальный курс евро составит 42,8627 гривен за 1 евро (-0,4617 грн).

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