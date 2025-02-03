Доллар пошел вверх после резкого снижения

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после того, как на прошлой неделе он упал до минимума за 1,5 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 4 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7908 гривен за 1 доллар (+0,0645 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 42,8627 гривен за 1 евро (-0,4617 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,90 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, после бурного начала года ситуация на валютном рынке медленно вошла в период относительного затишья.

По его словам, в течение 3-9 февраля курсовые изменения будут оставаться вполне прогнозируемыми и будут происходить в пределах 42-42,3 грн/доллар.