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НБУ різко знизив курс польського злотого

Україна, Понеділок 03 лютого 2025 15:47
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НБУ різко знизив курс польського злотого Фото: курс злотого впав на 14 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий впав на 10 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,1333 гривень за 1 злотий (-0,1449 грн).
НБУ різко знизив курс польського злотого

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,20 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу впав на 10 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після того, як минулого тижня він впав до мінімуму за 1,5 місяця.

Офіційний курс на 4 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7908 гривень за 1 долар (+0,0645 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,8627 гривень за 1 євро (-0,4617 грн).

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