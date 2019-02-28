НБУ різко знизив довідковий курс долара

Курс долара впав на 15 копійок

Справочное значение курса доллара на 28 февраля составило 26,85 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8546 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже, чем установленный 27 февраля (27,0067 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 28 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке до 26,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,579 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 26,98 гривен за доллар, в покупке на 12 копеек до 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 9 копеек до 30,77 гривен за евро.