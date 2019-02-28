Курс долара знизився на відкритті міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 26,85 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 26,85 грн/долар, курс купівлі до 26,82 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 30,579 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8200 - 26,8500 грн/долар, євро 30,5399 - 30,5714 грн/євро, російський рубль 0,4070 - 0,4079 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8200 26,8500

EUR/UAH 30,5399 30,5714

RUB/UAH 0,4070 0,4079

Нагадаємо, 27 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8800 - 26,9000 грн/долар, євро 30,5894 - 30,6235 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 2699,2764 гривень за 100 доларів (+1,0136 гривень).